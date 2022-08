Die Kinder, die in Zwickau Kindertagesstätten besuchen, werden auch weiterhin mit Warmwasser versorgt. Wie Baubürgermeisterin Silvia Queck-Hänel (parteilos) MDR SACHSEN mitteilte, ist vergangene Woche fälschlicherweise der Eindruck entstanden, dass die Stadt im Rahmen von Energiemaßnahmen auf Warmwasser in Kitas verzichten wolle.

"Wir haben von Anfang an kommuniziert, dass wir Warmwasser dort einsparen werden, wo es rechtlich zulässig, möglich, aber auch sinnvoll ist und hatten dann als Klammerbegriff Kitas als städtische Einrichtungen mit genannt", so Queck-Hänel. "Wir hatten gedacht, dass beispielsweise in Personaltoiletten Warmwasser gespart werden kann." Insbesondere in Sanitäranlagen, wo Kinder gewaschen werden, wo Essen aufbereitet werden muss oder wo Putzmittel zur Verfügung gestellt werden, solle keinesfalls das Warmwasser abgestellt werden. Es soll laut Queck-Hänel in jeder Kita einzeln geprüft werden, wo Warmwasser eingespart werden kann.