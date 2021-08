Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat für Montag in der Pleissental-Klinik Werdau zu einem Streik aufgerufen. Von 5:30 bis 22 Uhr seien die nichtärzlichen Beschäftigten dazu aufgerufen, ihre Arbeit niederzulegen. Der Gewerkschaft zufolge steht damit der erste Warnstreiktag in dieser Tarifrunde bevor.

Bisher habe es bereits drei Verhandlungen gegeben. Jedoch sei das Angebot der Geschäftsführung nicht zufriedenstellend. Verdi-Verhandlungsführerin Simone Bovensiepen sagte MDR SACHSEN, das Angebot bedeute für viele Beschäftigte einen Reallohnverlust: "Wir orientieren uns bei den Verhandlungen an den Tarifen des öffentlichen Dienstes. Viele Krankenhäuser in Sachsen sind in der Vergangenheit privatisiert worden. Seitdem hinken wir dem Tarif dort immer hinterher."

Tarif vereinheitlichen

Verdi zufolge ist die Pleissental-Klinik im Zuge der Privatisierung nicht mehr in den Kommunalen Arbeitgeberverband eingetreten. Erst seit 2012 gebe es wieder Tarifverhandlungen. Seitdem gebe es eine Schere zwischen den Gehältern in der Klinik und den Vergütungsregelungen im Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst.

Bovensiepen erklärt: "So erhält eine examinierte Gesundheits- und Krankenpflegerin rund 200 Euro und eine examinierte Fachkraft mit Fachweiterbildung bis zu 390 Euro weniger als im TVöD." Der Lohn einer Krankenschwester am Klinikum liege also im Vergleich zum Tarif bei 94,2 Prozent. Fachkrankenschwestern würden prozentual noch weniger erhalten.



Die Geschäftsführung der Klinik bietet dafür 92,5 Prozent des Tarifs und eine Steigerung im nächsten Jahr auf 93,5 Prozent an. Die Differenz will er über sogenannten Besitzstand zahlen. Das ist eine Ausgleichszahlung, die verhindern soll, dass einige Beschäftigte in Zukunft weniger Lohn erhalten. Doch für Verdi ist das keine Option.

Viele Beschäftigte bekämen also keine Gehaltssteigerung, sondern müssten mit einem Reallohnverlust bis zum 31.12.2022 leben. Simone Bovensiepen Verhandlungsführerin

Streit bei Pflegevergütung

Verdi fordert außerdem die Pflegezulage für alle Beschäftigten in der Pflege. Bisher habe die Arbeitgeberseite die Pflegezulage für Beschäftigte in der Notaufnahme, im OP sowie in der Anästhesie ausgeschlossen. "Die Kolleginnen und Kollegen zeigen immer wieder viel Engagement und Flexibilität. So haben sie zum Beispiel auf den Corona-Stationen Unterstützung geleistet", sagt die Gewerkschafterin. Kein Angebot habe es bisher für die Angleichung der Arbeitszeit und der Jahressonderzahlung an das Westniveau gegeben.

Allerdings gibt es auch Konsens bei den Verhandlungen: Die Azubivergütung soll weiterhin bei 100 Prozent der für den öffentlichen Dienst geltenden Regelung liegen.

50 Streikende erwartet

Laut Bovensiepen sind rund 180 Beschäftigte der Klinik in Werdau Gewerkschaftsmitglieder, sie rechnet allerdings mit rund 50 Teilnehmenden zum Warnstreik. "Es ist noch Urlaubszeit und einige Gewerkschaftsmitglieder werden trotzdem in der Klinik arbeiten und im Notdienst die Versorgung sicherstellen."