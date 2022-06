Es klang einfach zu gut: Ein Ferienhaus an der Ostsee in bester Lage und mit Top-Ausstattung hatte eine Frau aus Zwickau im Internet für ihren geplanten Sommerurlaub entdeckt. Der Preis war ein Schnäppchen. Doch vor der Buchung und Zahlung ließ sie ihr Bauchgefühl zögern und die Zwickauerin wandte sich an die Verbraucherzentrale Sachsen (VZS). Die Enttäuschung sei groß gewesen, als sich herausstellte, dass das Angebot ein Fake war, berichtet Arleen Becker von der VZS.