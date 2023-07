"Aktuell haben sich durch das Ausbleiben der Niederschläge und die extremen hohen Lufttemperaturen in den oberirdischen Gewässern des Landkreises Zwickau sehr niedrige Wasserstände eingestellt", teilt der Landkreis mit. So führt beispielsweise der Rödelbach in Wilkau noch 20 Zentimeter Wasser oder der Mülsenbach in Niedermülsen sechs Zentimeter.