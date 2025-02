Die Mehrheit des Zwickauer Stadtrates will weiterhin ein Werbeverbot für die Bundeswehr auf kommunalen Fahrzeugen oder Gebäuden. Das ist das Ergebnis einer Abstimmung am Donnerstag im Zwickauer Stadtparlament. Der Antrag der BSW-Fraktion wurde mit 21 Ja-Stimmen zu 16 Ablehnungen und vier Enthaltungen angenommen. Damit votierten Zwickaus Stadträte bereits zum zweiten Mal in der selben Sache.