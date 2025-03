Zwickaus Oberbürgermeisterin Constance Arndt (Bürger für Zwickau) hat erneut ihr Veto gegen das vom Stadtrat beschlossene Werbeverbot für die Bundeswehr eingelegt. Es falle ihr nicht leicht, gegen den Beschluss eines - in diesem Fall kommunalen - Parlaments vorzugehen. "Allerdings leben wir in einem demokratischen Rechtsstaat. Einem aus meiner Sicht rechtswidrigen Beschluss habe ich daher zu widersprechen", sagte Arndt.

Der Zwickauer Stadtrat hatte in seiner Sitzung am 30. Januar auf Antrag des BSW mehrheitlich beschlossen, jegliche Bundeswehr-Werbung auf städtischen Gebäuden und Verkehrsmitteln zu untersagen. Die in Tarnfarben gestaltete Straßenbahn der Städtischen Verkehrsbetriebe (SVZ) fährt seit Oktober 2024 durch Zwickau und wirbt für den Dienst bei der Bundeswehr.