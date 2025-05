Bildrechte: MDR/Doreen Männel

Einweihung Nach langer Diskussion: Werdau hat neuen Bahnhof

06. Mai 2025, 18:39 Uhr

Großer Bahnhof am Dienstag in Werdau. Denn mit viel lokaler Prominenz wurde das neue Bahnhofsgebäude eigeweiht. Fünf Millionen Euro wurden in den Neubau investiert. Auf dem Außengelände entstanden Parkplätze und Abstellmöglichkeiten mit Kurzzeit-Garagen für Fahrräder und E-Bikes. Die Planung hat fast 15 Jahre gedauert und verlief alles andere als reibungslos.