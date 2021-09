Festnahme Mann soll in Werdau seine Frau und sein Kind getötet haben

Ein Mann hat in Werdau offenbar seine Frau und sein Kind umgebracht. Er war in eine Notaufnahme gefahren und hat sich auffällig verhalten, später der Polizei die Tat gestanden. Rettungskräfte und die Polizei fanden die Leichen in der Wohnung der Familie.