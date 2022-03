Die Westsächsische Hochschule Zwickau will in Zukunft Bogenmacher ausbilden. Grund dafür ist der Fachkräftemangel in diesem seltenen Handwerk. Doch genau da liegt auch das Problem. Momentan ist das Wissen über den Bogen in den Köpfen und Händen der Bogenbauer und wird über Generationen mündlich weitergegeben.