Die Stadt Wildenfels will das Schloss Wiesenburg kaufen. Damit will sie verhindern, dass das Anwesen von Reichsbürgern gekauft werden könnte. Auf der Stadtratssitzung am Dienstagabend hofft Wildenfels Bürgermeister Tino Kögler (parteilos), grünes Licht für den Erwerb der Immobilie zu erhalten. Zuvor hatte die "Freie Presse" darüber berichtet.