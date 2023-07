In Wildenfels bei Zwickau haben Einbrecher große Mengen an Wurst und Fleisch aus einem Supermarkt an der Hartensteiner Straße gestohlen. Die Diebe brachen laut Polizei in der Nacht zum Donnerstag in den Markt ein. Neben der Wurst ließen sie auch eine Wurstschneidemaschine mitgehen.