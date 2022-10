Ob Kunstsammlung, Naturalienkabinett oder Tuchfabrik - alle haben sich eine bestimmte Geschichtsepoche ausgesucht, in die ihre Zeitmaschine reisen wird. In Werdau etwa springen die Gäste ins Jahr 1581, als die Stadt bedeutend für seine Flößereien war. Floßknecht Ole wird an Originalschauplätze der Flößergeschichte führen. Wer Glanz und Pomp liebt, der ist in Schloss Hinterglauchau an der richtigen Stelle. Dort macht die Zeitmaschine im Jahr 1750 Halt. Kleine Prinzessinnen und Prinzen sind zu einer Audienz und einem Maskenball bei Hoheit Janet eingeladen.