Bildungsprojekt Sternstunden in Reinsberg: Zimmerplanetarium eröffnet

08. Mai 2025, 12:34 Uhr

Die Eröffnung des Zimmerplanetariums im "Haus der Entdecker" in Reinsberg bei Zwickau wurde nicht zufällig auf den 7. Mai gelegt. Denn genau vor 100 Jahren wurde in München das weltweit erste neuzeitliche Planetarium eingeweiht. Nun hat auch Reinsberg sein Planetarium. Vor allem Kinder sollen so spielerisch zu den Sternen reisen können.