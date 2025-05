Automobilregion Südwestsachsen Treffen zur Zukunft der Autoindustrie in Zwickau

Eine Idee, um Jobs in der Region zu halten, wurde bereits öffentlich diskutiert: Volkswagen könnte am Zwickauer Werk eine Recycling-Strecke aufbauen. Wobei der Begriff Recycling etwas in die Irre führe, erklärt Dirk Vogel vom Verband der Autozulieferer Sachsen: "Es geht nicht zwingend darum, die Fahrzeuge zu zerlegen. Sondern gerade E-Fahrzeuge werden länger beim Kunden in Nutzung sein. Das heißt, die Fahrzeughersteller werden die Fahrzeuge zurücknehmen. Die werden praktisch auf den aktuellen Software-Stand und danach wieder in Verkehr gebracht. Auch dazu braucht man letztendlich professionelle qualitätssichernde Unternehmen. Und auch das ist etwas, was in Zwickau eine Rolle spielen kann."