Auf dem Autobahnzubringer zur A72 bei Reinsdorf sind am Dienstagmorgen bei Unfällen zwei Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizeidirektion Zwickau war gegen 6:30 Uhr auf der Staatsstraße 286 zwischen Zwickau und Wildenfels ein in Richtung Zwickau fahrender Pkw aus noch nicht geklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem anderen Auto frontal zusammengestoßen. Der 48 Jahre alte Fahrer wurde von den Rettungskräften geborgen, starb aber noch an der Unfallstelle. Der 56 Jahre alte Fahrer des anderen Autos kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Er schwebt in Lebensgefahr.

Der Fahrer des Unfallfahrzeugs verstarb noch an der Unfallstelle. Bildrechte: MDR/TNN