Um auf die Situation der Chöre in Sachsen und ganz Deutschland aufmerksam zu machen, soll im Mai das Deutsche Chorfest in Leipzig stattfinden. "Wir haben uns auf die Fahne geschrieben, in der Laienchorszene dort Qualität abzuliefern", versprach die Verbandspräsidentin Neuhaus-Wartenberg. Dafür sei das Proben sehr wichtig. "Wenn wir jetzt wirklich loslegen können und bis zum Chorfest die Möglichkeit zum Proben haben, dann bin ich sehr positiv gestimmt, dass das ganz wunderbare Tage in Leipzig werden."