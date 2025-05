Der Minister zeigt sich optimistisch, dass der aktuelle Lehrermangel in Sachsen in wenigen Jahren überwunden sein wird. Bereits im kommenden Schuljahr werde es 2.500 Grundschüler weniger geben, so Clemens. "Wir werden in wenigen Jahren darüber sprechen, dass wir keinen Lehrermangel mehr haben." Erste positive Effekte der Reformen erwartet er bereits im Herbst.