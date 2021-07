Die Commerzbank schließt bis Ende kommenden Jahres 17 ihrer 46 Filialen in Sachsen. Wie Pressesprecherin Heike Ziegenbalg MDR SACHSEN am Mittwoch sagte, wurde Ende vergangener Woche eine entsprechende Einigung mit den Arbeitnehmervertretern erzielt. Demnach wird es in 13 Städten künftig keine persönliche Kundenbetreuung mehr geben: In Neustadt, Zittau, Zschopau, Flöha, Marienberg, Meerane, Stollberg, Schwarzenberg, Rochlitz, Torgau, Borna, Mittweida und Oschatz.