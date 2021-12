Landesärztekammer Sachsen Ablehnung von Corona-Impfung kann Behandlungsfehler sein

Ärzte müssten sich aber nicht grundsätzlich an der Impfkampagne beteiligen, so Köhler. Laut Ärztekammer beweisen die wissenschaftlichen Untersuchungen zur Impfung gegen Covid-19 aber eine eindeutige positive Risiko-Nutzen-Bewertung, auf der die öffentlichen Impfempfehlungen der Ständigen Impfkommission in Berlin und der Sächsischen Impfkommission beruhen würden. Patienten könnten sich bei Fragen zu einem denkbaren Schadensersatz an die Gutachterstelle für Arzthaftungsfragen der Sächsischen Landesärztekammer wenden.