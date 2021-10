Corona Sächsische Ärztekammer verurteilt Angriffe auf Impfärzte

Kritiker der Corona-Schutzimpfung in Sachsen schlagen immer schärfere Töne an. In einem Telegram-Kanal einer rechtsextremen Kleinstpartei wurde jetzt ein Mitglied der Impfkommission persönlich bedroht und sein Bild veröffentlich. Die Ländesärztekammer ist bestürzt.