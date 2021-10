In Sachsen wird in 22 Fällen wegen des Verdachts der Urkundenfälschung ermittelt, nachdem Apothekern oder Ärzten die Impfnachweise verdächtig vorkamen.

Die Zahl der gemeldeten Fälschungen von Impfausweisen ist in den vergangenen Monaten gestiegen, teilte das sächsische Innenministerium auf Anfrage der Nachrichtenagentur dpa mit. Demnach wurden seit Mai 2021 insgesamt 22 Fälschungen von Impfausweisen mit Corona-Bezug gemeldet. In den Monaten Mai und Juni waren es jeweils zwei Fälle, im Juni fünf, im August drei und im September zehn. Bei den Fällen dauern die Ermittlungen laut Ministerium noch an.