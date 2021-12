In Sachsen ist die Zahl der Sterbefälle während der Corona-Pandemie bundesweit am stärksten gestiegen. 65.649 Menschen sind im Zeitraum vom Pandemiebeginn im März 2020 bis zum Februar 2021 in Sachsen gestorben. Das geht aus den am Donnerstag veröffentlichten Zahlen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) hervor.