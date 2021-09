In Sachsen sind ab diesen Freitag Auffrischungsimpfungen gegen das Coronavirus möglich. Das Angebot gilt zunächst nur für Menschen über 70 Jahre oder mit bestimmten Vorerkrankungen, deren vollständige Impfung mindestens sechs Monate her ist. Der Virologe Alexander Dalpke vom Uniklinikum Dresden sagte MDR SACHSEN, die Daten belegten, dass eine sogenannte Booster-Impfung das Immunsystem auffrische. Zudem rege sie dazu an, noch einmal mehr und bessere Antikörper zu bilden. Diese würden dann auch deutlich länger schützen als ein halbes Jahr.

Eine solche Booster-Impfung kann sinnvoll sein für solche Menschen, bei denen wir wissen, dass die Immunantwort nicht so gut ist oder auch nicht so lange anhält und die gleichzeitig ein besonders hohes Risiko für einen schweren Verlauf einer Infektionskrankheit haben.

Dass künftig regelmäßig Corona-Schutzimpfungen nötig sein könnten, hält Dalpke für unwahrscheinlich. Die Wissenschaft gehe eher davon aus, dass sich das Virus im Laufe der Pandemie weiter an den Menschen anpasst und dadurch seine krankmachenden Eigenschaften schwächer werden könnten. Dann wäre es wie die anderen Coronaviren auch nur noch ein harmloser Erreger, der eine Infektion der oberen Atemwege verursache. Dagegen werde auch nicht geimpft, so der Dresdner Virologe.

In Sachsen ist aktuell die Hälfte der Bevölkerung vollständig geimpft. Angestrebt wird vom Robert-Koch-Institut eine Impfquote von 85 Prozent, um die Verbreitung des Virus einzudämmen. Das Deutsche Rote Kreuz in Sachsen hat eine gemischte Zwischenbilanz der Arbeit seiner mobilen Impfteams gezogen. Impfangebote über Vereine sowie in Stadtteil- und in Einkaufszentren würden besonders gut angenommen, Aktionen in Vergnügungsparks dagegen eher schlecht, sagte Sprecher Kai Kranich MDR SACHSEN. Aber wenn es jetzt gerade darum gehe, die letzten 20 Prozent, die noch bereit sind, sich impfen zu lassen, zu erreichen - dann seien mobile Teams die beste Wahl, so Kranich.