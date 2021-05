In Sachsen können sich ab sofort alle Erwachsenen um einen Corona-Impftermin in einer Arztpraxis bemühen - unabhängig von Alter, Beruf und Vorerkrankungen. Eine Beschränkung auf spezielle Impfstoffe fällt weg. Möglich wird das durch die vom Gesundheitsministerium verfügte Aufhebung der Impfpriorisierung in den Arztpraxen. Auf die Aufhebung hatte sich das Ministerium nach Beratungen mit der Sächsischen Landesärztekammer und der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen (KVS) verständigt. In den Impfzentren bleibt die Impfpriorisierung weiter bestehen.