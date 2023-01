Ab kommenden Montag können Fahrgäste in sächsischen Bussen und Bahnen auf eine Maske verzichten. Das sächsische Kabinett hat sich auf ein Ende der Maskenpflicht im öffentlichen Personennahverkehr ab dem 16. Januar geeinigt, wie die Landesregierung am Dienstag mitgeteilt hat. Sachsens Sozialministerin Petra Köpping (SPD) hat gleichzeitig betont, dass das Tragen einer Maske in Bus und Bahnen weiter "dringend empfohlen" wird. Vor der Entscheidung habe sich das Sozialministerium mit Expertinnen und Experten beraten.