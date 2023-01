Corona-Regeln Sachsen beendet Maskenpflicht in Bus und Bahn ab Montag

Nach genau 1.001 Tagen fällt in Sachsen die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr. Erstmals wurde die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in der Corona-Schutzverordung vom April 2020 erwähnt. Mit der neuesten Entscheidung des sächsischen Kabinetts fällt die Maskenpflicht aber nicht in allen Bereichen.