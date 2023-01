Ist es nachvollziehbar, dass beispielsweise zwischen Riesa und Dresden im ICE die Pflicht zum Tragen einer Maske besteht und im RE50 nicht – obwohl hier VVO-Abokunden in beiden Zuggattungen quasi im Regionalverkehr mit ihrem Ticket unterwegs sind?



Lukas Iffländer: Nein, das ist nicht nachvollziehbar und wird zu weiteren Diskussionen führen. In Sachsen reden wir da zum Glück "nur" über Nahverkehrsanerkennung. In Thüringen wird es richtig "lustig" - da haben wir Intercitys, die als RE und IC gleichzeitig verkehren. Da wird es Diskussionen geben, ob Kunden mit RE-Ticket eine Maske tragen müssen oder nicht.



Gibt es Vorschläge von Pro Bahn, die Regelungen zu vereinfachen?



Lukas Iffländer: Wir brauchen einfach eine bundeseinheitliche Lösung. Wenn - und so sieht es aktuell aus - die Mehrheit der Bundesländer, die Pflicht abschafft, muss sie auch im Fernverkehr fallen. Länderweise Lösungen sehen wir im Fernverkehr kritisch. Da müsste das sowieso überbelastete Personal wissen, dass an Kilometer 235,7 Sachsen anfängt und das auch noch durchsagen - das ist nicht zumutbar.



Spätestens seit der Abschaffung der Maskenpflicht im Flugzeug - die Unterscheidung zum Zug ist wissenschaftlich nicht ausreichend begründbar - ist auch klar, dass es nicht mehr in erster Linie um den Schutz der Menschen geht, sondern darum, Aktivitäten gegen die Pandemie zu simulieren. Bei uns besteht der Eindruck, dass man Bus und Bahn für diese Simulation gewählt hat, weil die meisten Politiker fliegen oder im Dienstwagen sitzen und dann nicht selbst von den Maßnahmen betroffen sind.



Gibt es Erfahrungen aus Sachsen-Anhalt, ob die unterschiedlichen Regeln im Fern- und Nahverkehr funktionieren und verstanden werden?



Lukas Iffländer: Die Erfahrung ist ein ständiger Verfall der Maskenquote. Gerade den Gelegenheitsnutzern ist oft nicht der Unterschied zwischen Fern- und Regionalzug klar. Da reicht oft der Informationsgrad "Auf meinem Ticket steht 7:35 Uhr ab Gleis 16 in Leipzig." Das Phänomen ist auch aus Schleswig-Holstein und Bayern zu vermelden. (Anmerkung der Redaktion: Fernverkehrszüge der Deutschen Bahn sind weiß lackiert mit rotem Streifen, Regionalzüge überwiegend in Rot. Einzelne Bundesländer (Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein) haben jedoch für ihren Nahverkehr abweichende Farben gewählt. Auch Verkehrsverbünde und dort verkehrende Bahnunternehmen - teilweise inklusive der Deutschen Bahn - sind mit anders lackierten Zügen regional unterwegs.)



Wie gehen DB Fernverkehr und derzeit auch noch die Zuganbieter im Regionalverkehr nach ihren Erfahrungen mit Maskenverweigerern um? Wird die Regel aus Ihren Erfahrungen noch durchgesetzt oder mit Blick auf Deeskalation ähnlich wie im städtischen Nahverkehr nicht mehr?



Lukas Iffländer: Unsere Beobachtung ist da Resignation. Im Fernverkehr kommen die Zugbegleiter nicht mehr aus den Personalabteilen, weil sie sich der Diskussion nicht stellen wollen. Hier haben wir auch extrem viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit teils extremen Burnout-Syndromen. Burnout und verbundene Effekte sind vielerorts für einen größeren Anteil am Krankenstand verantwortlich, als Erkältungen und Corona.



Beobachtungen zeigen, dass bei Maskenverweigerern in den meisten Fällen nichts passiert oder es nur eine kurze Ermahnung gibt. FFP2 wird quasi gar nicht mehr durchgesetzt - die Zugpersonale sind schon froh, wenn man überhaupt eine Maske trägt. Es gibt noch ein paar wenige, die versuchen härter durchzugreifen, die werden aber jeden Tag weniger.



Im Nahverkehr ist das ähnlich: In der Dresdner Straßenbahn habe ich letztens erlebt, wie eine Gruppe Fahrgäste, die in der Bahn Alkohol getrunken haben, rausgeworfen wurde. Die Menschen ohne Maske wurden nichtmal angesprochen.