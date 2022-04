Die Theater Chemnitz haben sich aufgrund des hohen Infektionsgeschehens entschieden, die Maskenpflicht in ihren Spielstätten aufrechtzuerhalten. Bei Aufführungen in den großen Sälen des Opernhauses und des Spinnbaus sowie bei Konzerten der Robert-Schumann-Philharmonie in der Stadthalle darf die Maske während der Veranstaltung am Platz abgenommen werden. Die Platzkapazität bleibt in diesen Sälen weiterhin eingeschränkt, um genügend Abstand zu gewährleisten. Dennoch wird auch in diesen Sälen das Tragen einer Maske während der Vorstellung empfohlen.



In den kleinen Spielstätten Ostflügel und Figurentheater im Spinnbau, Rangfoyer im Opernhaus sowie Straumer-Saal im Chemnitzer Hof wird die Einschränkung der Platzkapazität laut der Theater Chemnitz aufgehoben. Aufgrund der Nähe des Publikums zueinander sowie zum künstlerischen Personal muss in diesen Räumen die Maske auch während der Vorstellung getragen werden.