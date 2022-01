Auch Verletzte auf Demonstranten-Seite?

Die rechtsextreme Kleinstpartei "Freie Sachsen" gab auf Facebook an, es habe auch Verletzte auf Seiten der Demonstranten gegeben. So liege "mindestens ein Mann mit schweren Verletzungen - einem Schädelhirntrauma - im Krankenhaus", heißt es in dem Post. Auf Nachfrage von MDR SACHSEN teilte die Polizei dazu mit, es habe eine Person gegeben, die bewusstlos geworden war. Diese sei zu einem Rettungswagen und dann in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht worden. Der Vorfall habe aber nichts mit dem Polizeieinsatz zu tun gehabt, es habe offenbar ein medizinisches Problem vorgelegen.

Reaktionen aus Lichtenstein

Der Bürgermeister von Lichtenstein (Freie Wähler), Thomas Nordheim, hat bis Dienstag, 18 Uhr nicht auf die Anfrage von MDR SACHSEN zu den Ausschreitungen am Montagabend reagiert. Hingegen hat die Ortsvorsteherin des Ortsteils Heinrichsort, Annett Richter, gegenüber MDR SACHSEN völliges Unverständnis geäußert. Das habe aus ihrer Sicht nichts mehr mit Corona-Protesten zu tun.

Hier ist einfach nur ein Mob unterwegs, der auf Krawall und Hetze aus ist. Annett Richter Ortsvorsteherin Heinrichsort

Das sei ein ganz klarer Angriff gegen die Demokratie. "Jeder, der weiß, wie die Polizei arbeitet, weiß, dass die Polizei niemals von sich aus angreifen würde", sagte Richter.

Sie habe im Laufe des Tages aufgrund der Vorfälle vom Montagabend einige besorgte Anrufe erhalten. Man müsse die Zahlen mal gegenüberstellen, meint Richter: "Es sind 200 Demonstranten, größtenteils von außerhalb. Lichtenstein besteht aber aus 14.000 Einwohnern. Das spiegelt also in keiner Art und Weise die Lichtensteiner Bevölkerung wider."

Aufgrund der Erfahrungen aus den Vorjahren befürchtet Richter, dass vom Bürgermeister der Stadt Lichtenstein keine nennenswerte Reaktion zu erwarten sei. "Hier in unserem Ortsteil gibt es ein ganz klares Statement zu den gestrigen Vorfällen: Das ist ein ganz klares Nogo!"

Gewalt auch bei Demonstrationen in anderen Städten

In Chemnitz wurden Teilnehmer eine Mahnwache von Neonazis attackiert. Das hatten die Gegendemonstranten auf Twitter mitgeteilt. Laut Polizei wurden Ermittlungen wegen des Verdachts der räuberischen Erpressung eingeleitet.

In Freiberg durchbrachen Demonstranten eine Absperrung. Zudem ließen sich laut Polizei rund 200 Personen nur mit Zwang daran hindern, Polizeimaßnahmen zu stören.

Auch in Bautzen versuchten Teilnehmer, die Polizeikette gewaltsam zu durchbrechen. Dabei mussten Einsatzkräfte laut Polizeibericht teilweise unmittelbaren Zwang durch einfache körperliche Gewalt, Pfefferspray sowie den Schlagstock anwenden.

Versammlungen bald mit mehr als zehn Teilnehmern erlaubt?