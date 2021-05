Kritisch sieht er vor allem die aus seiner Sicht Ungleichbehandlung mit den Supermärkten. Dort gehörten enge Regalreihen zum Standard, während die Infektionswahrscheinlichkeit in Baumärkten deutlich geringer sei. "Ein gutes Drittel eines Bau- und Gartenmarktes ist Freifläche mit durchgängiger Frischluftzufuhr." Zudem gebe es Deckenhöhen zwischen sechs und acht Metern, so dass durch die Eingangsschleuse ein ständiger Luftaustausch stattfinde, sagte Lichtenstein, der Baumärkte als Grundversorger betrachtet. Für die Vorbereitung von Corona-Schutzmaßnahmen von Institutionen wie Schulen, Behörden, Krankenhäusern und Arztpraxen, die sich regelmäßig mit neuen Abstandshaltern, Absperr- und Klebebändern sowie Plexiglasscheiben eindecken müssten, seien die Märkte enorm wichtig. Der Firmenchef betreibt mit seinem Unternehmen fünf Märkte in Sachsen und zwei in Thüringen.