Mehr Hilfsangebote als bei betroffenen Erwachsenen

Laut Knappe gibt es im Kinder- und Jugendbereich mehr Anlaufstellen und Behandlungsangebote als bei Erwachsenen, die unter einer psychischen Erkrankung leiden. "Wir haben die kinder- und jugendärztlichen Dienste, die Angebote des Gesundheitsamtes, des Jugendamtes, der vielen Träger, teilstationäre und stationäre Angebote - also die Palette ist deutlich vielfältiger und größer. Von daher standen wir bisher immer auf einer guten Seite. Es war nicht so, dass sofort jeder etwas bekommen hat, aber die Wartezeit lag deutlich unter dem, was man für den Erwachsenenbereich kennt."

Laut Barmer hat auch eine Reform der Psychotherapie-Richtlinie im Jahr 2017 den Zugang zur psychotherapeutischen Betreuung erleichtert. Therapeuten bieten seitdem neben der klassischen Psychotherapie, bestehend aus Kurz- und Langzeittherapie, auch psychotherapeutische Sprechstunden und Akutsprechstunden an. So könne frühzeitig abgeklärt werden, ob und welche Behandlung notwendig ist. Sie dienten auch als Überbrückung der Wartezeiten bis zum Beginn einer erforderlichen Therapie.

Zahl der Therapeuten gestiegen

Parallel dazu ist die Anzahl der Psychotherapeuten, die speziell Heranwachsende betreuen, den Angaben der Barmer zufolge gestiegen. 2013 kümmerten sich in Sachsen etwa 940 Therapeuten um die psychische Gesundheit von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, 2019 waren es bereits rund 1.270. Damit wurde für mehr als 36.000 Heranwachsende ein Zugang zu therapeutischer Betreuung möglich, 2016 waren es noch rund 21.300.

Allerdings, so stellen die Psychologinnen Knappe und Ebhardt fest, gelte das breite Versorgungsangebot vor allem in den Großstädten. Im ländlichen Raum könne die Situation ganz anders aussehen: Lange Fahrtwege müssten in Kauf genommen werden und allein das könne schön eine Herausforderung für Familien sein.

Dass bereits kleinere Kinder an psychischen Erkrankungen leiden, ist eher selten. Doch sogar im Kleinkindalter kann das vorkommen. (Symbolbild) Bildrechte: colourbox

Corona sorgt für verlängerte Therapien

Ob Stadt oder Land - die Corona-Pandemie hat auch in Gebieten mit breiten Angeboten Spuren hinterlassen. Im ersten Halbjahr 2020 habe man noch keine großen Veränderungen gespürt, berichtet Knappe. Doch inzwischen beobachte sie das anders: "Ich erlebe in der jetzigen klinischen Arbeit, dass die Patienten länger in der Behandlung verweilen, weil wir vielleicht im Behandlungsplan etwas ändern müssen und aktuelle Dinge besprechen. Es tun sich neue Themen auf. Und wir bemerken auch, dass wir manchmal Schwierigkeiten haben, die Kinder bei Bedarf in stationäre Behandlung zu übergeben, weil da möglicherweise die Betten reduziert sind. Oder weil auch da das Personal reduziert werden muss, weil es auf anderen Stationen eingesetzt wird."

Forderung: Prävention im Kindesalter