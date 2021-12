Beschleunigte Verfahren Schnellverfahren nach Gewalt bei Corona-Demos auch in Sachsen?

Nach den gewaltsamen Corona-Protesten in Schweinfurt wurden nur einen Tag nach den Ausschreitungen in sogenannten beschleunigten Verfahren vier Angeklagte verurteilt. In Bautzen kam es am Montag zu Gewalt bei einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen. Jetzt will Sachsens Innenminister Roland Wöller auch beschleunigte Verfahren nach dem Vorbild Bayerns. Dabei gibt es solche Schnellverfahren längst auch in Sachsen.