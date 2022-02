Dieser Lernprozess sei jedoch nicht frei von Streit gewesen, erzählt Kilian. Und doch hat sich Anna nach anfänglicher Skepsis und vielen Gesprächen impfen lassen. Als Lehre aus der Zeit hat er sein "Rezept" mitgenommen: "Die Argumente dürfen keine Schuldgefühle beim Gegenüber auslösen. Wenn ich die, die sich nicht impfen lassen will, der Körperverletzung bezichtige, dann baut das unnötig Druck auf", so Kilian. Was in der Öffentlichkeit für ihn kein Problem ist, sei in einer Beziehung nicht zielführend. Seinen eigenen Standpunkt in den Vordergrund zu stellen sei wichtiger, als der Partnerin Vorwürfe zu machen. "Dadurch verhärten sich die Fronten nur", sagt der 27-Jährige.