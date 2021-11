Hausärzte in Sachsen werden in der nächsten Woche nur die Hälfte der von ihnen bestellten Impfstoffe von Biontech/Pfizer erhalten. Das sagte der Vorstand des Sächsischen Apothekerverbandes, Sebastian Michael MDR SACHSEN. "Am Dienstag durfte jeder Arzt 48 Dosen Biontech bestellen, in der Lieferbestätigung vom Donnerstag sind diese auf die Hälfte gekürzt worden". Ein Grund für die erneute Kürzung sei vom Bundesgesundheitsministerium nicht genannt worden.