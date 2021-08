In diesen zwanzig Jahren seit damals seien insgesamt fast eine Milliarde Euro an Unterstützung hineingeflossen. "Das sind zum Teil einzelbetriebliche Förderungen, das sind aber auch infrastrukturelle Projekte." In zwanzig Jahren habe sich die Zahl der Beschäftigten in der sächsischen Biotechnologie-Branche verdreifacht, sagt Horn. Inzwischen habe sie rund 16.000 Mitarbeiter in rund 300 Firmen, die vor allem an neuen Medizinprodukten arbeiten.