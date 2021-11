Weil es zuletzt täglich mehr als 4.000 Corona-Neuinfektionen in Sachsen gab, dringen Ärzteverbände und Sozialministerium auf mehr Tempo bei den Booster-Impfungen. Am Freitag legten sie dazu ein Konzept vor.

Danach sollen Impfungen vor allem bei denen aufgefrischt werden, die aufgrund häufiger Kontakte zu gefährdeten Gruppen einen großen Anteil an der Pandemie hätten. Als Beispiele wurde das Personal im Gesundheitswesen, bei der Polizei sowie in Schulen und Kindergärten genannt. Um eine Auffrischimpfung zu erhalten, sollen sich die Impfwilligen an ihren Haus- oder Facharzt wenden.