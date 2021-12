Der Corona-Krisenstab im Bundeskanzleramt drängt für die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr auf eine ungebremste Fortsetzung der Impfkampagne. Impfwillige müssten auch in dieser Zeit offene Impfstellen finden, sagte der Leiter des Krisenstabes, Carsten Breuer, bei einem Besuch in Dresden. "Impfen, Impfen, Impfen - darauf kommt es jetzt an." Der Krisenstab werde dabei jede Facette betrachten.

Sachsen sei das Bundesland mit der höchsten Inzidenz und der niedrigsten Impfquote und daher einer der Schwerpunkte in der Pandemie in Deutschland sagte der Generalmajor der Bundesregierung. Deshalb habe er bewusst den Freistaat für seinen ersten Besuch ausgewählt, "nicht nur aus der Verbundenheit zu Sachsen heraus". Als Militär wisse er, dass man sich "am besten im Schwerpunkt aufhält", um von hier aus Veränderungen herbeizuführen und Dinge zum Positiven zu wenden, erklärte er. Es gehe darum, die in Sachsen gemachten Erfahrungen mit denen in anderen Ländern zusammenzuführen. Er habe dazu in Dresden viele Anregungen erhalten.