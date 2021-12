Sachsen will seinen Corona-Kurs bis zum 9. Januar 2022 vorerst beibehalten. Nach der Online-Konferenz der Länderchefinnen und Länderchefs mit der Bundesregierung sagte Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU), dass die vorgesehen Maßnahmen aus seiner Sicht nicht ausreichen. "Ich glaube, es ist eine verpasste Chance", meinte er am Dienstagabend in Dresden. Das habe der Regierungschef von Baden-Württemberg auch so eingeschätzt.