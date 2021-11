Die sächsische Staatsregierung hatte am Freitagabend angekündigt, dass die Corona-Kontrollen verstärkt werden sollen. Diese waren bisher sehr lasch ausgefallen und bei drei Teams pro Landkreis auch kaum nachhaltig.



Die Polizei, die bereits bei den Kontrollen eingebunden ist, winkt bereits ab. Für flächendeckende 2G-Kontrollen sei man nicht gewappnet. Der GdP-Landesvorsitzende Hagen Husgen begründete das im Gespräch mit MDR SACHSEN mit der personellen Situation. 750 Beamte seien in Quarantäne, 450 an Covid erkrankt. Hinzu käme der normale Krankenstand. Wenn nun neue Aufgaben hinzu kämen, könnten die des täglichen Bedarfs nicht mehr gedeckt werden, so Husgen. Es müssten dann Prioriäten gesetzt werden. Polizisten müssten dann für die Kontrollgänge von ihren alltäglichen Aufgaben abgezogen werden. Dabei habe die Bereitschaftspolizei, die eventuell dafür vorgesehen ist, ganz andere Aufgaben, als die Corona-Verordnung zu kontrollieren. Husgen bezeichnete die Verschärfung der Maßnahmen hingegen als notwendig. Die Angebote zur Booster-Impfung seien jedoch zu spät erfolgt.