In dieser Woche sind drei weitere Menschen an einer Covid-19-Infektion gestorben. Das meldet die Landesuntersuchungsanstalt (LUA) Sachsen in ihrem Wochenbericht. Damit steigt die Zahl auf insgesamt sieben Todesfälle durch eine Corona-Infektion seit Anfang Oktober. Es sind damit insgesamt vier Männer und drei Frauen im Alter von 46 bis 92 Jahren gestorben. Die jüngste Patientin litt unter verschiedenen Vorerkrankungen und starb an einer respiratorischen Insuffizienz (Atemversagen), hieß es.