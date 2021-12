Forderung der Polizei Sind bald wieder größere Demonstrationen in Sachsen erlaubt?

Sachsen hat mit die strengsten Corona-Schutzbestimmungen in Deutschland. Das gilt auch für Demonstrationen. Hierzulande dürfen angemeldete Versammlungen nur mit bis zu 10 Personen stattfinden. In vielen anderen Bundesländern gibt es für Demonstrationen weniger bis gar keine Personenbeschränkungen. Nach Forderungen aus den Reihen der Polizei, die strengen Regeln für Demonstrationen in Sachsen zu lockern, zeichnet sich ein Einlenken der Politik ab.