Die Polizei in Chemnitz selbst stellt die Situation anders dar. Danach hätten sich 27 links orientierte Demonstranten dem nicht angemeldeten Aufzug entgegengestellt. "Es war vielmehr so, dass wir die beiden Lager voneinander trennen wollten", sagte der stellvertretende Leiter der Polizeidirektion Chemnitz, Stefan Dörner, MDR SACHSEN. Bei dem Versuch sei es zu Rangeleien zwischen den Gegendemonstranten und der Polizei gekommen, "wodurch wir dann in die polizeilichen Maßnahmen der Identitätsfeststellung geraten sind und diese wahrnehmen mussten," so Dörner. Auch Anzeigen wurden laut Polizei erstattet.