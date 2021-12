Fraglich ist, ob das teils zögerliche Vorgehen der Polizei am Montag gegen die Verstöße auf einen Lapsus in der neuen Corona-Notfallverordnung zurückzuführen ist. Am Nachmittag wurden bei den Initiatoren der Proteste Informationen geteilt, wonach in der neuen sächsischen Verordnung der Absatz vergessen wurde, der besagt, dass die Teilnahme an nicht ortsfesten Versammlungen oder an Demos mit mehr als zehn Menschen eine Ordnungswidrigkeit ist und mit Bußgeld bestraft werden kann.