In zahlreichen Städten in Sachsen haben Gegner der Corona-Politik am Montagabend wieder versucht, unerlaubte Aufzüge abzuhalten. Mancherorts, wie etwa in Chemnitz, war die Resonanz nach ersten Informationen der Polizei aber deutlich geringer als noch in den Vorwochen. In Zwönitz zählte die Polizei sieben Corona-Gegner.

In Dresden gab es mehrere Versammlungen und einen Autokorso mit 130 Fahrzeugen, die eine Stunde lang durch die Innenstadt fuhren, wie die Polizei auf Twitter mitteilte. Verteilt auf den Montagabend fanden sich etwa 100 Corona-Maßnahmen-Gegner vor dem Rathaus am Dr.-Külz-Ring ein. "Polizeibeamte sprachen diese an und forderten sie auf, den Bereich zu verlassen", teilte die Polizeidirektion am Abend mit. Auch am Wasaplatz und Altmarkt gab es Ansprachen an jeweils 50 Personen, die sich daraufhin in unterschiedliche Richtungen zerstreuten. Neun Identitäten wurden festgestellt, acht Ordnungswidrigkeiten angezeigt, sowie zwei Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung bzw. Beleidigung eingeleitet, bilanzierte die Polizei.