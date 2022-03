Laut des am Mittwoch in Dresden veröffentlichten Reports sind Mädchen in Sachsen im Vergleich zu gleichaltrigen Jungen fast drei Mal so häufig wegen einer Depression beim Arzt gewesen. Bei Kindern im Alter von zehn bis 14 Jahren zeigte sich in Sachsen hingegen mit rund 36 Prozent ein starker Rückgang. In dieser Altersgruppe könnten Auswirkungen etwa der Pandemie länger kaschiert werden und würden erst später zum Ausdruck kommen, erklärte die Sprecherin des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte in Sachsen, Melanie Ahaus.