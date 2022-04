Nach dem Scheitern der allgemeinen Impfpflicht fordert der Chef der Diakonie Sachsen, Dietrich Bauer, eine neue Debatte über die Impfpflicht in Pflege und Medizin. "Bei allen Gründen, die für eine einrichtungsbezogene Impfpflicht sprechen, muss auch bewertet und beachtet werden, dass es jetzt an dieser Stelle ein Gerechtigkeitsproblem gibt", sagte Bauer am Sonntag vor der Synode der Evangelischen Landeskirche. Eine Pflegekraft, für die es eine Impfpflicht gibt, pflege nun unter Umständen Menschen, die sich nicht impfen lassen müssen.