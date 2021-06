Sachsen will den digitalen Impfpass schrittweise im Laufe der kommenden Woche in den Impfzentren einführen. Das teilte das Sozialministerium MDR SACHSEN mit. Vollständig Geimpfte sollen dann einen Nachweis erhalten, den sie in die Corona-Warn-App oder die neue CovPass-App einscannen können. Geimpfte können den Nachweis aber auch auf Papier mitbekommen. Auch bei den Ärzten solle dies bald möglich sein. Es liefen dazu noch Vorbereitungen, sagte Sozialministerin Petra Köpping.

Die Technik muss vorhanden sein. Und da das jede Praxis für sich anschaffen muss, wird das noch eine Weile dauern. Petra Köpping Sozialministerin in Sachsen

Wie die Kassenärztliche Vereinigung MDR SACHSEN mitteilte, soll die Software des IT-Dienstleisters des Bundes für die niedergelassenen Ärzte in Sachsen Anfang nächster Woche freigegeben werden. Am 21. Juni könnte dann der Start in den Arztpraxen erfolgen.

Ein Nachtrag des digitalen Nachweises in den Impfzentren ist nach Angaben des Ministeriums nicht möglich, auch ein Versand der QR-Codes per Post sei in Sachsen nicht geplant. Die Impfzentren sollten sich auf das Impfen konzentrieren. Der digitale Impfpass solle das traditionelle gelbe Impfbuch nicht ersetzen, sondern nur ergänzen.