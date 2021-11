Unternehmen in Mitteldeutschland stehen der geplanten 3G-Regel am Arbeitsplatz überwiegend aufgeschlossen gegenüber. Das hat eine Umfrage bei Arbeitgeberverbänden und einzelnen Unternehmen in den drei Ländern ergeben. In Sachsen-Anhalt gebe es schon jetzt einige Unternehmen, die 3G umsetzen, sagte Peter Martini dem MDR. Er ist der Sprecher für Sachsen-Anhalt beim Bundesverband mittelständische Wirtschaft. Die Firmen wollten damit vor allem verhindern, dass sie wegen einer hohen Zahl von Infektionen schließen müssen. Etwa zehn Prozent der Unternehmen im Verband würden deshalb von ihren Mitarbeitern einen Impf-/Genesenen-Nachweis oder einen negativen Corona-Test verlangen. Äußern wolle sich dazu öffentlich aber keines der Unternehmen.

Meyer Burger: Mehr Sicherheit und Flexibilität durch 3G

Die Solarfirma Meyer Burger gehört nicht zu den Firmen, die 3G schon umsetzen. Das Unternehmen mit Standorten in Thalheim in Sachsen-Anhalt und Freiberg in Sachsen würde die Einführung der Regel aber begrüßen. Die Personalleiterin und Mitglied in der Geschäftsführung, Katja Tavernaro, sagte MDR SACHSEN, für die mehr als 700 Beschäftigten und das Unternehmen würde dies eine größere Sicherheit und mehr Flexibilität bedeuten.

Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die jetzt im Homeoffice seien, könnten dann auch wieder in der Firma arbeiten, wenn sie das wollten. Und sie könne dann zu ihren Mitarbeitern sagen: "Bitte teste dich". Dies sei bisher nur als Empfehlung möglich. Den Impfstatus der Beschäftigten abzufragen, lehne das Unternehmen aber ab, so Tavernaro. Man wolle keine Spaltung in der Belegschaft. Das Solarmodul-Werk von Meyer Burger im sächsischen Freiberg Bildrechte: MDR/Meyer Burger

Auch Unternehmen in Thüringen für 3G am Arbeitsplatz

Bei den mittelständischen Betrieben in Thüringen ist dagegen die Mehrheit der Unternehmen der Meinung, dass die Beschäftigten über den Impfstatus Auskunft geben sollten, wie Gerald Bitterberg vom Bundesverband der mittelständischen Wirtschaft dem MDR sagte.

Ein Gastronom sagte mir, er verstehe nicht, warum er von seinen Gästen einen Impfnachweis oder Test verlangen darf, von seinen Mitarbeitern aber nicht. Gerald Bitterberg Bundesverband Mittelständische Wirtschaft, Leiter des Kreisverbandes Erfurt

Die Unternehmen seien für eine klare Linie und warteten auf die Neuregelung. Vieles sei aber noch offen.

Auch die Steuerberatungsgesellschaft Ruschel & Collegen mit Niederlassungen in Erfurt und Stadtilm befürwortet die 3G-Regel am Arbeitsplatz. Das Unternehmen mit etwa 40 Mitarbeitern habe viele Kundenkontakte, die ein persönliches Gespräch erforderten, sagte Geschäftsführerin Ilona Ruschel-Schilling dem MDR. "Da wäre es gut zu wissen, wer geimpft ist und wer nicht." Die Unternehmerin glaubt aber nicht, dass es mit der 3G-Regel Probleme in der Belegschaft geben werde. "Wir sind ein sehr familiäres Unternehmen und gehen offen mit den Mitarbeitern um". Für den Fall einer Corona-Testpflicht am Arbeitsplatz wünscht sich die Thüringerin aber die Übernahme der Kosten durch den Staat.

Impfprämie bei Jenaer Online-Händler

Wie weit manche Unternehmen gehen, um ihre Mitarbeiter vom Nutzen der Impfung gegen Corona zu überzeugen, zeigt ein Beispiel aus Jena. Dort hat der Onlinehändler Böttcher seinen Beschäftigten eine Impfprämie von 5.000 Euro in Aussicht gestellt. Wie das Unternehmen mitteilte, soll die Prämie Anfang nächsten Jahres an jeden Beschäftigten ausgezahlt werden, der bis dahin einen vollständigen Impfschutz nachweisen kann oder genesen ist.