Sachsen 3G am Arbeitsplatz in Sachsen - was gilt und wer bezahlt die Tests

Heute ist auch in Sachsen die 3G-Regel am Arbeitsplatz in Kraft getreten. Das heißt: Beschäftigte, die nicht geimpft sind, müssen einen tagesaktuellen Test vorlegen, Geimpfte und Genesene einen Nachweis. Was genau gilt und wer die Kosten trägt: MDR SACHSEN mit einem Überblick.