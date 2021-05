Wegen vieler Feiertage DRK Sachsen richtet Sonderblutspendetermine am Pfingstmontag in Sachsen ein

Hauptinhalt

Das DRK bietet am Pfingstmontag Sondertermine für Blutspenden in Sachsen an. Aufgrund der vielen Feiertage im Mai wolle man damit die Versorgung der Kliniken und Krankenhäuser sicherstellen. Sachsens Krankenhäuser brauchen laut DRK täglich rund 650 Blutspenden, um die Behandlung von Patientinnen und Patienten zu gewährleisten.